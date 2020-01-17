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Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130.000 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı aldı. Grev tarihi henüz belirlenmedi, şirketler ise toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Borsada işlem gören şirketlerden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Karsan, Otokar, Tofaş ve Türk Traktör grev kararını KAP'ta duyurdu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri işçileri temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülüyor. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, sendikanın grev tarihinin pazar günü işçilerin katılımıyla yapılacak mitingde duyurulacağı belirtildi.

Tarafların işçiler greve başlamadan önce uzlaşma imkanı bulunuyor.