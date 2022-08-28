13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı!

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.

Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.