13 yaşındaki Halit gözyaşına boğdu!

İHA

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, önceki gün Samsat ilçesinin Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit Keskin, bir anda su içerisinde çırpınmaya başladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre köylüler tarafından fark edilerek sudan çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, önce Samsat Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Halit Keskin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Keskin’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.