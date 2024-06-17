13 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

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Bursa'daki olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

Çevredekiler ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine dalgıç polisleri çağırdı. Polis ve itfaiye ekipleri ise arama çalışmalarına karadan destek veriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.