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13 yaşındaki çocuğu palayla kovaladı, markettekiler kurtardı; o anlar kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğeniyle birlikte olduğu gerekçeyle bir kişi, 13 yaşındaki çocuğu palayla kovaladı. Markete sığınan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, saldırgan tutuklandı

Giriş: 03.05.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 13 yaşındaki çocuğu palayla kovaladı, markettekiler kurtardı; o anlar kamerada
DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız yeğeniyle ilişki yaşadığı iddiasıyla, 13 yaşındaki S.D.'yi, sokakta elinde palayla kovalayan Ercan D. (63), jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. S.D.'nin palayla sokakta kovalanması ve sonrasında sığındığı markettekiler tarafından kurtarıldığı o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, önceki gün Karahayıt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ercan D., 14 yaşındaki yeğeni S.N.Y.'yi aynı okulda sınıf arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D.'yle yakaladı. Ercan D., iki çocuğu cep telefonuyla görüntüleyip, darbetti. Daha sonra S.D.'yi elindeki görüntülerle tehdit eden Ercan D., yeğeninden uzak durmasını istedi.

Ercan D., 2 gün sonra yeğenini tekrar S.D. ile gördü. Bunun üzerine Ercan D., evden aldığı palayla S.D.'yi kovalamaya başladı. S.D., bir markete sığındı. Ancak, içeri giren Ercan D., burada da S.D.'yi kovalamaya devam etti.

Marketteki müşteriler kendilerinden yardım isteyen S.D.'yi, Ercan D.'yi elinden tutup, etkisiz hale getirerek kurtardı. O anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

TELEFONUNDA ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, Ercan D., gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ercan D., cep telefonunda yapılan incelemede yeğeni S.N.Y. ile S.D.'nin görüntüleri bulunduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., 'Çocuğu silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

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