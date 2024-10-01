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        Haberler Gündem Güvenlik 13 terörist etkisiz hale getirildi

        13 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:22
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        13 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine verildi.

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        #PKK
        #MSB
        #Terör
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