13 terörist etkisiz hale getirildi

REKLAM advertisement1

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine verildi.

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü… pic.twitter.com/RfsHUpC6xd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2024