        Haberler Dünyadan 12 yaşındaki Prens George, annesi Prenses Kate Middleton'a tek başına eşlik etti

        12 yaşındaki Prens George, annesi Prenses Kate Middleton'a tek başına eşlik etti

        Prens George, Kraliyet İngiliz Lejyonu'nun yıllık Anma Festivali'ne ilk kez katılacak kadar büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:19
        Küçük prens artık büyüdü
        Prens George, artık babası yerine annesi Prenses Kate Middleton'a eşlik edecek kadar büyüdü. 12 yaşındaki George, Kraliyet İngiliz Lejyonu'nun yıllık Anma Festivali'ne ilk kez katıldı.

        George, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen 2025 Anma Festivali'nde annesi Prenses Kate Middleton'a siyah takım elbisesiyle eşlik etti.

        Festivale katılan kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasında Kral Charles, Kraliçe Camilla, Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Edinburgh Düşesi Sophie de vardı.

        Etkinlik, Britanya Silahlı Kuvvetleri ve Milletler Topluluğu'na müzikal bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Kraliyet ailesinin tüm üyeleri, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana anma sembolü olarak kullanılan gelincik broşu taktı.

        Geçtiğimiz haftanın başında Prens William, 2025 Earthshot Ödülü için Brezilya'ya gitti. Kurucusu olduğu çevre ödülleri için William, yeşil halıda ünlü isimlerle bir araya geldi.

