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        Haberler Gündem Güncel 12 yaşındaki çocuğa sokak ortasında gürültü dayağı | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki çocuğa sokak ortasında gürültü dayağı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, okul çıkışında gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü. Dövülen çocuğun şikayeti üzerine olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:52
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          Samandağ'ın Kurtderesi Mahallesi'ndeki Adem Nural Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Y.E.Ö. arkadaşlarıyla dersten çıkıp evine giderken gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.N. isimli bir kişinin saldırısına uğradı.

        • 2

          Kısa bir süre sonra S.N'nin oğlu da Y.E.Ö'ye saldırdı. Çocuğun dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

          Dövülen çocuğun ailesi olayı öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        • 3

          Çocuğa dayak atan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Küçük çocuğun ifadesi ise pedagog eşliğinde alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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