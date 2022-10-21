12 suikast silahı! 10 otomatik tüfek! 53 silah! Cephanelik gibi!

Mersin'de dün saat 18.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar ilçe ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta yapılan detaylı aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre araçta bulunan şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı yapılan tahkikat sonucu, şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.