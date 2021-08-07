Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 12 nerenin plakası? sorusunun cevabı

12 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 12, Bingöl'ün plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Bingöl ilçeleri ve plaka kodları...

BİNGÖL İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) BİNGÖL 12 AC 001 AN 999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 AD 001 AP 999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 D 0001 D 9999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 D 4001 D 4999 SOLHAN V.D 12104 BİNGÖL 12 DA 001 DZ 999 GENÇ V.D 12101 BİNGÖL 12 EA 001 EA 999 SOLHAN V.D 12104 BİNGÖL 12 KM 001 KM 999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 KM 3001 KM 4000 GENÇ V.D 12101 BİNGÖL 12 M 0001 M 9999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 M 4001 M 4999 SOLHAN V.D 12104 BİNGÖL 12 S 0001 S 9999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 T 0001 T 9999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 TK 001 TK 999 BİNGÖL V.D. 12260 BİNGÖL 12 TO 501 TO 550 GENÇ V.D 12101 BİNGÖL 12 SM 001 SM 999 BİNGÖL V.D. 12260