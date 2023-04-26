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12 Ocak hangi burç sorusunun cevabı 22 Aralık – 20 Ocak aralığı boyunca devam eden Oğlak burcudur. 12 Ocak burcu, astrolojik olarak Oğlak burcunun üçüncü dekanına denk gelir. Dekanlar 12 Zodyak burcunun her birini üçe bölmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle 12 Ocak Oğlak burcunun son dekanına dahildir. Bu burç, 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında doğan insanları ifade eder. Oğlak burcunun üçüncü dekanı, Satürn ve Uranüs gezegenlerinin etkisi altındadır.

12 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

12 Ocak burcu olan kişiler, genellikle sağlam karakterleriyle bilinirler. Onlar için öz disiplin ve istikrarlı bir yaşam tarzı çok önemlidir. Kararlılıkları sayesinde, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca çözüm bulabilirler. 12 Ocak burcu insanları, zekaları ve konsantrasyonları sayesinde, hedeflerine ulaşmak için gereken güç ve motivasyona sahiptirler. Diğer her burçta olduğu gibi 12 Ocak burcu kadını ve 12 Ocak burcu erkeği yorumlarında da belirli değişiklikler görülmektedir.

12 Ocak Burcu Kadını Özellikleri

Oğlak burcu kadınları, dürüstlükten ve güvenilirlikten hoşlanırlar. Yalan söylenmesine ve oyun oynanmasına tahammül etmezler. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözü tam da onların karakterini yansıtır. Bu nedenle, arkadaşlarından ve partnerlerinden dürüstlük ve sadakat beklerler.

Oğlak burcu kadınları sosyal ve iş hayatlarında genellikle güçlü bir liderlik özelliği sergilerler. Çevrelerindeki insanları etkilemeyi ve yönlendirmeyi başarabilirler. Kararlı ve tutarlı bir yapıları olduğu için, hedeflerine ulaşmak için gereken tüm adımları atmakta tereddüt etmezler.

Oğlak burcu kadınları, zaman zaman karamsarlık ve endişe duygularına kapılabilirler. Kendilerine çok yüksek beklentiler koydukları için, başarısızlık duygusuna kapılmaları olasıdır.

12 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak burcu erkekleri, pratik, mantıklı ve güçlü bir karaktere sahip olarak tanınırlar. Bu erkekler, özellikle zorlu durumlarla karşılaştıklarında soğukkanlılıklarını koruyabilirler.

Oğlak burcu erkeği, güçlü bir iş ahlakına sahiptir ve genellikle kariyer odaklıdır. Bu erkekler, hayatlarında her zaman bir amacı olmasını isteyen insanlardır ve genellikle bu amaca ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırlar. Bu tutku ve kararlılık, oğlak burcu erkeğini hedeflerine ulaşmaları için motive eder.

Oğlak burcu erkekleri, ilişkilerinde de kararlı bir karaktere sahiptir. Bu erkekler, sadık ve güvenilir oldukları için genellikle uzun süreli ilişkiler yaşamaları olasıdır.

12 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Kişilerin yükselen burçları doğum gününden ziyade doğum saatiyle alakalı olmasından dolayı aynı gün doğan insanların bile yükselen burcu doğum saatine göre farklılık göstermektedir.

12 Ocak Doğumlu Ünlüler Kimlerdir?

12 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimler şunlardır:

Leyla Erbil (Yazar)

Metin Serezli (Oyuncu)

Selahattin Dervent (Teknik direktör)

Hande Yener (Şarkıcı)

Oya Okar (Oyuncu)

12 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler ise şu kişilerdir:

Tom Dempsey (Futbolcu)

Ottmar Hitzfeld (Futbolcu)

Kirstie Alley (Oyuncu)

Luis Perez (Futbolcu)

Naya Rivera (Şarkıcı ve oyuncu)

Pixie Lott (Şarkıcı)

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos