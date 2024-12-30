‘12 Numaralı Adam’ 100 şehirde sahnelendi

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in kendi yazıp sahneye koyduğu, 8 sezondur dünyanın birçok yerinde sahnelenen, tek kişilik tiyatro oyunu ‘12 Numaralı Adam’ rekorlara doymuyor. 5 kıta, 21 ülke ve 99 şehirde toplam 200 kez tiyatroseverlerle buluşan oyun, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’daki temsiliyle 100. dünya şehrinde sahnelenmiş oldu.

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Kaleci Erkan Kolçak Köstendil'den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun ‘12 Numaralı Adam’ yeni yılda da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.