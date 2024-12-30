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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘12 Numaralı Adam’ 100 şehirde sahnelendi

        ‘12 Numaralı Adam’ 100 şehirde sahnelendi

        Erkan Kolçak Köstendil'in kendi yazıp sahneye koyduğu '12 Numaralı Adam' oyunu geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daki temsiliyle 100. dünya şehrinde sahnelenmiş oldu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:24
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        '12 Numaralı Adam' 100 şehirde sahnelendi
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        Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in kendi yazıp sahneye koyduğu, 8 sezondur dünyanın birçok yerinde sahnelenen, tek kişilik tiyatro oyunu ‘12 Numaralı Adam’ rekorlara doymuyor. 5 kıta, 21 ülke ve 99 şehirde toplam 200 kez tiyatroseverlerle buluşan oyun, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’daki temsiliyle 100. dünya şehrinde sahnelenmiş oldu.

        Kaleci Erkan Kolçak Köstendil'den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun ‘12 Numaralı Adam’ yeni yılda da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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        #Erkan Kolçak Köstendil
        #12 numaralı adam
        #tiyatro
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