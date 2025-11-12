12 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 12 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı?
12 Kasım tarihinin neyi ifade ettiği, tarihsel açıdan günlerin anlam ve önemini merak edenler tarafından araştırılıyor. Yıllar önce yaşanan olaylar, bugün hâlâ anılarak toplumsal bellekte yerini koruyor. Dini ve milli bayramların yanı sıra, özel olarak ilan edilen günler de yoğun ilgi görüyor. Peki, 12 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 12 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı? İşte detaylar...
Tarihte iz bırakan olaylar, belirli günler ve haftalar aracılığıyla her yıl yeniden hatırlanıyor. Bu kapsamda, 12 Kasım’ın neyi ifade ettiği araştırılıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada farklı gerekçelerle anılan bu tarih, bazı yıllarda önemli dönüm noktalarına da sahne oldu. Peki, 12 Kasım ne günü, 12 Kasım’da hangi olaylar yaşandı ve bu tarih hangi özel gün kapsamında değerlendiriliyor? İşte bilgiler...
12 KASIM NE GÜNÜ?
12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü
12 Kasım Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü
12 Kasım Afet Eğitimi ve Farkındalık Günü
TARİHTE 12 KASIM
1799 - İlk kez meteor yağmuru kaydedildi.
1833 - Temple-Trupple Kuyrukluyıldızı'nın sebep olduğu Leonid Meteor Yağmuru Kuzey Amerika'da gerçekleşti.
1877 - Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.
1905 - Norveç'te yapılan halk oylamasında monarşi yandaşları galip çıktı.
1912 - İspanya Başbakanı José Canalejas, suikaste kurban gitti.
1918 - Avusturya'da cumhuriyet ilan edildi.
1927 - Sovyetler Birliği'nde Troçki, Komünist Parti'den çıkarıldı; Stalin başa geçti.
1927 - Holland tüneli trafiğe açıldı. Böylece New Jersey ve New York, Hudson nehri'nin altından birbirine bağlanmış oldu.
1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.
1933 - Almanya'da yapılan seçimlerde Nazilerin partisi oyların yüzde 92'sini aldı.
1938 - Almanya'da Hermann Göring, Nazilerin Madagaskar'ı Yahudilerin anavatanı yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu fikir ilk kez 19. yüzyılda gazeteci Theodor Herzl tarafından ortaya atılmıştı.
1945 - Yugoslavya'da genel seçimleri, Mareşal Josip Broz Tito'nun önderliğindeki Ulusal Cephe kazandı.
1948 - Tokyo'da kurulan uluslararası savaş suçları mahkemesi, aralarında general Hideki Tōjō'nun da bulunduğu bazı Japon askeri ve sivil yetkilileri II. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçları nedeniyle ölüm cezasına çarptırdı.
1967 - Türk Hükûmeti'nin, 31 Ekim'de gizlice girdiği Kıbrıs'ta Rumların tutukladığı Türk toplumu lideri Rauf Denktaş'ın serbest bırakılmasını Kıbrıs Hükûmeti'nden istemesi sonrasında, Denktaş serbest bırakıldı.
1969 - Moskova'ya giden Cevdet Sunay, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.
1969 - Amerikalı Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, My Lai Katliamı'nı ortaya çıkardı. Mart ayında ABD askerleri aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 500'e yakın silahsız sivili katletmişti.
1970 - Doğu Pakistan (bugünkü Bangladeş) ve Hindistan'nın Batı Bengal civarında Bhola Kasırgası gerçekleşti. 500.000'den fazla insan öldü.
1980 - NASA uzay aracı Voyager I, Satürn gezegenine en yakın konumuna geldi ve gezegenin halkalarının fotoğraflarını çekerek Dünya'ya gönderdi.
1981 - Columbia Uzay Mekiği fırlatıldı, böylece Dünya'dan iki kez fırlatılan ilk uzay aracı olma unvanını kazandı.
1982 - Lech Walesa, 11 ay bir Polonya hapishanesinde kaldıktan sonra tekrar serbest kaldı.
1990 - Japon İmparatoru Akihito taç giydi.
1995 - Sait Halim Paşa Yalısı tamamen yandı.
1996 - Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir Boeing 747 tipi yolcu uçağı ile Kazak İlyuşin İl-76 tipi kargo uçağı, Yeni Delhi yakınlarında havada çarpıştı: 349 kişi öldü.
1997 - AB-212 tipi Türk helikopteri, NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti'ne bağlı gemilerin müşterek eğitimleri sırasında Rodos Adası açıklarında düştü: 3 asker öldü.
1998 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Roma hava alanında yakalandı.
1999 - Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'da, 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 894 kişi öldü, 4.948 kişi yaralandı.
2001 - New York JFK havaalanından kalkan Airbus A300 tipi bir yolcu uçağı, birkaç dakika içinde düştü: 260 kişi öldü.
2003 - TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BİLTEN) tarafından teknoloji transferi yöntemiyle üretilerek uzaya gönderilen BİLSAT uydusu görüntü göndermeye başladı.
2004 - Yaser Arafat'ın ölümünün ardından Mahmud Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü lideri oldu.
2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Hükûmeti istifa etti.
2014 - Rosetta uzay aracından ayrılan Philae keşif aracı, 67P adlı kuyruklu yıldıza indi.
