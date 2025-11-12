Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 12 Kasım'da büyük elektrik kesintisi! 12 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        12 Kasım'da büyük kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        12 Kasım Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 00:29 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 12 Kasım Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 12 Kasım Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa