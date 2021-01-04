DHA

Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak belirlendi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kardeşlerin Kanada, Londra, İsviçre ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadıkları ifade edildi.

D'Cruz ailesi Guinness Dünya Rekoru kırmalarının hayatlarının en önemli olaylarından biri olduğunu ifade etti.

Kardeşlerin isimleri ve doğum tarihleri ise şöyle:

Doreen (3 Eylül 1923),Patrick (30 Eylül 1925),Genevieve (4 Temmuz 1927),Joyce (2 Mart 1929),Ronnie (24 Ağustos 1930),Beryl (26 Ağustos 1932),Joe (1 Haziran 1934),Francesca (17 Eylül 1936),Althea (27 Temmuz 1938),Teresa (9 Haziran 1940),Rosemarie (30 Mart 1943) ve Eugenia (24 Ekim 1945)