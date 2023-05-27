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24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kurulacak. Adalet Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş: 27.05.2023 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL
12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor
DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nca idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca; Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemeleri'nin kurulmasına karar verildi.

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