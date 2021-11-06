2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 12. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 Ekim Cuma:

Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa



Çaykur Rizespor 2-0 Alanyaspor



30 Ekim Cumartesi:

13.00 Sivasspor-Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK

16.00 Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

31 Ekim Pazar:

13.00 Göztepe-Konyaspor

16.00 Adana Demirspor-Hatayspor

16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor

SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU (6 KASIM)