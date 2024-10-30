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        Haberler Gündem 12 günde ruhsatsız silahtan 67 tutuklama | SON DAKİKA HABERLERİ

        12 günde ruhsatsız silahtan 67 tutuklama!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek'in, "ruhsatsız silah taşıyan kişilerin tutuklanması" yönündeki kararının ardından, 12 günde emniyet güçlerinin yaptığı kontrollerde 67 kişi yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 07:48
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        12 günde ruhsatsız silahtan rekor tutuklama!
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        İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, 2 Ekim'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

        12 GÜNDE 67 KİŞİ TUTUKLANDI

        Başsavcı Gürlek, ruhsatsız silah taşıyan kişilerin tutuklanması yönünde karar aldı. Kararın üzerinden 12 gün geçerken, emniyet güçlerinin kent genelinde yaptığı kontrollerde 67 kişi ruhsatsız silah taşırken yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Akın Gürlek
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