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        Haberler Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam Polonya karşısında galip - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam Polonya karşısında galip

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Polonya'yı 87-84 mağlup etmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:16
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        12 Dev Adam Polonya karşısında galip
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Polonya'yı 87-84 yendi.

        Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle tamamlandı. Düşük tempoda oynanan mücadelenin ikinci periyodunda da iki takımdan oyun olarak rakibine karşı net üstünlük kuran olmadı ve devre arasına 37-37 berabere girildi.

        İlk yarıda ay-yıldızlı ekipte skor yükü dengeli dağılırken Onuralp 7, Alperen ile Ömer Faruk altışar, Furkan ise 5 sayı üretti. Polonya'da ise Balcerowski 13, Milicic 10 sayıyla takımlarında öne çıktı.

        İkinci devrenin başında Sokolowski'nin basketleriyle etkili olan Polonya, 24. dakikada farkı 9 sayıya (41-50) çıkardı. Furkan Korkmaz'ın yönlendirmesinde Ömer Faruk Yurtseven'in skorer oyunuyla etkili olan milliler, 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-56) indirdi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Polonya, 3. çeyreği 62-59 önde tamamladı.

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        Son çeyreğe Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın 3 sayı çizgisi gerisinden basketleriyle giren "12 Dev Adam" 34. dakikada 73-72 öne geçti. Alperen Şengün'ün arka arkaya kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 87-84 kazandı.

        A Milli Takım'da 14'ü son çeyrekte olmak üzere 24 sayı üreten Alperen Şengün, hem maçın en skorer 2 oyuncusundan biri oldu hem de galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 14, Onuralp Bitim ise 12 sayıyla mücadele etti.

        Polonya'da ise Balcerowski 24 sayı kaydetti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Göksun Öz

        Türkiye: Kenan Sipahi 8, Furkan Korkmaz 8, Okben Ulubay 3, Sadık Emir Kabaca 2, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 24, Sertaç Şanlı 6, Onuralp Bitim 12, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 2, Berke Büyüktuncel, Yiğitcan Saybir 3

        Polonya: Zyskowski 8, Balcerowski 24, Sokolowski 9, Ponitka 14, Michalak 7, Pluta 8, Milicic 14, Nizol, Zolnierewicz, Groselle

        1. Periyot: 15-15

        Devre: 37-37

        3. Periyot: 59-62

        5 Faulle çıkan: 38.49 Sokolowski (Polonya)

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