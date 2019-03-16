12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak.
Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Çin’in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena’da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı.
Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak.
FIBA Dünya Kupası’nın grupları ise şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
TÜRKOĞLU RAKİPLERİ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakiplerini değerlendirdi.
Hidayet Türkoğlu, kura çekiminden sonra yaptığı açıklamada, E Grubu'nda ABD, Japonya ve Çekya'yla eşleştiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İyi bir kura çektiğimize inanıyorum. Bu kura hepimize, ülkemize, federasyonumuza, Ufuk hoca ve ekibine, tüm sporcu arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Çok genç bir ekibiz. Dünya Kupası'na elemelerden gittik. Bu bizim için bir ilk. İlk defa bir şampiyona tecrübesi yaşayacak arkadaşlarımız var. Tüm arkadaşlarımızla iyi bir yaz geçirerek turnuvada en üst seviyeye kadar gidebilecek bir performans göstermek istiyoruz. Umarım ilk kez kendimizi erkeklerde olimpiyatlara taşıyabilecek potaya sokabiliriz."
Bu grupta alınacak her galibiyetin üst turda kendilerine avantaj sağlayacağını vurgulayan Türkoğlu, "Tabii ki ABD'nin basketbolda nasıl bir ülke olduğunu konuşmamıza gerek yok. Bazen bu tarz kuralar avantaj olabilir, çünkü böyle rakipler çaprazdan gelip yolunuzu da kesebilirdi. Dolayısıyla aynı grupta olmak avantaj da olabilir. Bu tarz turnuvalarda maç maç düşünmek gerekiyor. Çekya da çok önemli oyunculardan kurulu bir takım. Ne kadar maç kazanırsak diğer gruba o kadar avantajlı gideceğimiz için her maç bizim için çok değerli. Japonya maçı da öyle. Her kazandığımız maç üst tur için değerli ve ekibimiz de buna göre hazırlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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