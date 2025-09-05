A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İsveç ile karşılaşacak.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 12.00'de Letonya'nın başkenti Riga'da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Milliler; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşırken, tek galibiyetle 4. olarak son 16 turuna kaldı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.
Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.
