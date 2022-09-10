12 Dev Adam çeyrek bileti için sahada!

Tedavisi için İstanbul'da bulunan Shane Larkin'in durumuyla ilgili dün sabah bilgilendirildiklerini belirten tecrübeli başantrenör, "Ameliyat olması gerekiyor. Yapılan kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var. Özellikle ilk maçımız olan Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR'da da belirgin bir yırtık çıkınca artık operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisiyle konuştum. Bana, 'Koç ben çok oynamak istiyorum ama elim çok kötü, çok ağrım var. En önemlisi de topu tutamıyorum. Topu tutamadığım zaman da takıma fayda veremiyorum. Onun için ben bir an önce ameliyat olup, sahalara öyle dönmek istiyorum.' dedi." diye konuştu.

Ataman, Larkin'in milli takımın hücum düzeninde çok önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Şimdi artık mazeret döneminde değiliz. Tek bir maç oynayacağız. Maçı kazanırsak çeyrek finaldeyiz. Şimdi burada Larkin'in yerinde oynayacak oyuncularımıza bir şans doğdu. Özellikle Buğrahan Tuncer ve Şehmus Hazer onun yerini kapatacak. Zaman zaman Furkan Korkmaz'ı oraya çekeceğiz. Bu şekilde bir düzene gireceğiz." ifadelerini kullandı.