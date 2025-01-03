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        Haberler Bilgi Ekonomi 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK Bağkur en düşük Ocak emekli maaşı ne kadar oldu, emekliye ek zam gelecek mi?

        12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK Bağkur en düşük Ocak emekli maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Cuma günü Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı. Böylelikle 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak sorusu gündeme taşındı. Memur ve emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Peki 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, zamlandı mı? SSK Bağkur en düşük Ocak emekli maaşı ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:03
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında zam oranı netlik kazandı. Peki 12 bin 500 emekli maaşı alanlar ne kadar alıyor?

        • 2

          12 BİN 500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ALACAK, ZAMLANDI MI?

          Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

          Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

          SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

          Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

          Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 500 TL'ye yükseldi.

          Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

        • 3

          ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

        • 4

          Böylece enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

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