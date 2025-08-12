Habertürk
        12 Ağustos Resmi Gazete alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 12 Ağustos Resmi Gazete kararları

        12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, çeşitli bakanlıklar tarafından alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler yer alıyor. Birçok başlıkta yapılan düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. İşte 12 Ağustos Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 12.08.2025 - 01:05 Güncelleme: 12.08.2025 - 01:05
        • 1

          Türkiye'nin gündemini etkileyen kritik düzenlemeler, 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Yönetmeliklerden tebliğlere, alınan kararlarla birlikte pek çok alanda önemli değişikliklere gidildi. İşte Resmi Gazete kararlarına dair ayrıntılar...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          ATAMA KARARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/316)

          HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/08/2025 Tarihli ve 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 ve 1081 Sayılı Kararları

          YÖNETMELİKLER

          –– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        • 3

          TEBLİĞLER

          –– 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

          –– 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

          –– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

          –– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/3)

          YARGI BÖLÜMÜ

          DANIŞTAY KARARLARI

          –– Danıştay İkinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

