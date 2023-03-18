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Haberler Dünya 11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da

11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a giderek Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek. Bu görüşme ile birlikte Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Giriş: 18.03.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti.

Bu gelişme sonrası 11 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a giderek Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

İki bakanın görüşmesinde büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüşmeler yürütülmesi de öngörülüyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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