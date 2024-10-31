11 yaşındaki Ayşe Güler bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde, haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler için polis ekipleri harekete geçti. Küçük kızın Aydın'da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı
İHA'nın haberine göre; 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken sevindirici haber geldi. Arama çalışmaları sonucu, küçük kızın Aydın'da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.