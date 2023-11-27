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        Haberler Dünya Ortadoğu 11 İsrailli Kızılhaç'a teslim edildi

        İsrail Ordusu duyurdu: 11 İsrailli esir Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

        İsrail Ordusu, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 23:13
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        11 İsrailli Kızılhaç'a teslim edildi
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        Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

        Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

        Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.

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        #israil ordusu
        #11 israilli esir
        #Kızılhaç
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