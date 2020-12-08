105 yaşında koronayı yendi!

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 105 yaşındaki Huriye Başkapan, gösterdiği dirençle hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.
Covid-19 salgını sürecinde yaşadığı kalabalık semtten uzaklaşmak isteyen Başkapan, Fatih'teki evinden bir süreliğine ayrılarak, kızı ve torunlarıyla oğlunun Şile'deki yazlık evine gitti.
Şile'ye gelişinden birkaç gün sonra halsizlik ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşayan Başkapan, kendisi gibi semptomlar gösteren aile üyeleriyle Şile Devlet Hastanesine başvurdu.
Covid-19 testinin pozitif çıkması ve yapılan tetkiklerde karaciğeri ile böbreklerinde sorun tespit edilmesi nedeniyle Başkapan hastanede tedavi altına alındı.
Başkapan, yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 5 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek, yaşama yeniden tutundu.
Ayrıca, ailenin diğer üyeleri de hastalığı atlatarak, sağlıklı yaşantılarına döndü.
"HASTALIĞIM UZUN SÜRMEDİ"
105 yaşındaki Huriye Başkapan, önceki yıllarda büyük yaştaki çocuklarının vefat ettiğini, hayatta bir erkek ve kız evladıyla kaldığını aktardı.
Kızı ve torununun da Covid-19 tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını anlatan Başkapan, tedavinin ardından daha iyi hissettiğini söyledi.
Başkapan, "Otururken bir şeyim yok ama ayaklarımda ara sıra ağrı oluyor. İdare ediyorum. Allah daha beter etmesin, çok şükür. Hastalığım erken geçti çok uzun sürmedi. Ben zaten ne olduğunu anlamadım. Bu hastalığa yakalandığımı söylediler." diye konuştu.
Devlete ve doktorlara minnetini dile getiren Başkapan, "Bize hastanede baktılar. Bizimle ilgileniyorlar. Allah onlara da uzun ömürler versin" ifadesini kullandı.
"105 YAŞINDA VE EK HASTALIKLARI OLMASINA RAĞMEN GAYET İYİ ATLATTI"
Huriye Başkapan'ın tedavisini yapan Şile Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Özge, Başkapan'ın halsizlik ve iştah kaybı şikayetleriyle hastanelerine başvurması üzerine kendisine bazı tetkikler yapıldığını, bu incelemeler sonucunda karaciğer ve böbreklerinde sorun tespit edildiğini anlattı.
Dr. Özge, hemen servise yatırdıkları Başkapan'a ilk 2 gün "agresif bir tedavi" uyguladıklarını, ilerleyen süreçte de günlük kan ve fizik muayene sonuçlarına göre tedaviyi revize ettiklerini dile getirdi.
Başkapan'ın 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Özge, şöyle konuştu: "Covid-19 özellikle ileri yaşlarda ve ek rahatsızlıkları olan hastalarda ölümcül seyredebiliyor. Hastamız 105 yaşında ve ek hastalıkları olmasına rağmen gayet iyi atlattı. Yanındaki refakatçinin önerilerimize harfiyen uyması tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu."
Dr. Emre Özge, Covid-19'un tedavisi ve takibinde hastaların genetik alt yapısının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Aslında bu durum bir sağlık yatırımının sonucu. Gençliğinde sağlığına dikkat etmesi, sigara kullanmaması gibi birçok faktör Covid-19'u atlatmasına yardımcı oldu" değerlendirmesini yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!