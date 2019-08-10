Sultanbeyli, yıllardır süre gelen mülkiyet sorununu, son parsellerin de askıya çıkmasıyla geride bıraktı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ilçelerinden Sultanbeyli'de yüz yıllık bir geçmişe sahip olan 'mülkiyet sorununda', hisseli parsellerin hak sahiplerine teslimi için ilk adım 2011 yılında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı ile atıldı. Bu kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilendirildi. Sonrasında Sultanbeyli’nin arazileri kamulaştırılarak hazineye devredildi. 2018 yılında belediyeye devredilen tapuların ardından çalışmalar hızla başladı ve halen devam eden süreçte parseller kısa sürede askıya çıkartıldı. Bayram öncesi askıya çıkarılan son parsellerle birlikte sorunda da son aşamaya gelindi.

'SULTANBEYLİ YENİ BİR KİMLİĞE KAVUŞACAK'

İlçedeki 'mülkiyet sorunun' değerlendiren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli’nin mülkiyet probleminin çözümünün ardından yeni bir kimliğe kavuşacağını belirterek, “İlçemiz son dönemdeki büyük yatırımlarla daha da gelişti. Eğitimde, sağlıkta, kültürde-sanatta büyük mesafeler kat ettik. Geriye dönüp baktığımızda eski Sultanbeyli ile bugünün Sultanbeyli’si arasında büyük farkların olduğunu gözlemliyoruz. Hedefimiz kalıcı yatırımlarla geleceğine umutla bakan bir ilçe inşa etmek" dedi.

"VATANDAŞIMIZA İMARLI TAPULARINI VERDİK"

Yıllardır ilçenin önündeki en büyük engellerden birinin hisseli parsellerde yaşanan tapu sorunu olduğunu anlatan Başkan Keskin, gelinen son noktaya ilişkin şunları söyledi: "Hamdolsun bunu geride bıraktık. Tüm parsellerimizde askı süreci tamamlandı. En büyük parselimiz olan 1561 parselde de tüm alanları askıya çıkardık. İlçemizde şu an çiftte bayram yaşanıyor. Tapu sürecini hemşehrilerimizin yakından takip edebilmesi için mülkiyet ofisi kurduk. Hak sahipleri mesai saatleri içinde buraya gelerek süreçle ilgili bilgiler alıyor, işlemlerini hızlıca halledebiliyorlar. Diğer taraftan dijital mecralarda da olmak gerektiğini düşündük ve www.mulkiyetsureci.com adresini hizmete alarak gelişmeleri oradan da halkımıza duyurduk" diye konuştu.

'SON PARSELLERİN TESCİL İŞLEMLERİ SÜRÜYOR'

2018 yılında tüm tapu hisselerinin belediyeye devredilmesiyle beraber Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile bir protokol yaparak arazideki kullanım tespitlerini kısa sürede tamamlattıklarını kaydeden Hüseyin Keskin, "Askı süreci ifade ettiğim gibi tüm parsellerde tamamlandı. Yine daha önce tescili tamamlanan bölgelerde çok sayıda vatandaşımıza imarlı tapularını verdik. Şimdi geri kalan parsellerde tescil işlemleri devam ediyor. İlçemizin mülkiyet sorununun çözümünde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ülkemizin son başbakanı ve meclis eski başkanımız sayın Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.