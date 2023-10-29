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        Haberler Gündem 100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri

        100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üç müzisyen tarafından 100. Yıl Marşı hazırlandı. Hazırlanan 100. yıl marşları heyecanla dinlenirken marşların sözleri de merak ediliyor. İşte Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender'in hazırladığı 100. Yıl Marşı sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:58
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        • 1

          Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu hazırlanan marşlarla katlanarak devam ediyor. Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender tarafından hazırlanan 100. yıl marşları şimdiden milyonlar tarafından söylenmeye başladı. Öte yandan 100. Yıl Marşı sözleri merak edilip araştırılıyor. İşte 100. yıl Marşı sözleri...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          NORM ENDER'İN 100. YIL MARŞI (PARLA) SÖZLERİ

          Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

          Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim

          Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar

          Sırtımız yere gelmiyor bizim

          Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

          Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

          Duysun cihan, duysun biriz

          Duysun bizim bu gök, deniz

          Parla hilal ve yıldızım

          Parla beyaz ve kırmızım

          Türk'ün yolu Cumhuriyet

          Parla, 100 yaşındasın

          Parla hilal ve yıldızım

          Parla beyaz ve kırmızım

          Sensin yolum Cumhuriyet

          Parla, 100 yaşındasın

          [Bölüm 2]

          Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla

          Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

          Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var

          Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz

          [Ön Nakarat]

          Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

          Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

          Duysun cihan, duysun biriz

          Duysun bizim bu gök, deniz

          [Nakarat]

          Parla hilal ve yıldızım

          Parla beyaz ve kırmızım

          Türk'ün yolu Cumhuriyet

          Parla, 100 yaşındasın

          Parla hilal ve yıldızım

          Parla beyaz ve kırmızım

          Sensin yolum Cumhuriyet

          Parla, parla, parla; 100 yaşındasın

        • 3

          KENAN DOĞULU (İKİNCİ YÜZYIL) SÖZLERİ

          Merhaba Güzellikler Yurdu

          Uygarlıkların Doğduğu

          Kardeşliğimiz kazansın hep

          Yurtta Sulh Cihanda Sulh

          Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET

          Kalplerin beraber attığı

          Halkların bir olduğu

          Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye

          Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet

          Ayyıldızlı şarkılar yazıp

          Söylüyoruz göklere

          Yeri göğü inletiriz Türkiye

          Yeri göğü inletiriz Türkiye

          Kutlu Olsun ikinci yüzyıl

          Huzurlu olsun bütün anneler

          Bereketi topraktan

          Cesareti Ata'dan

          Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

          Dalgalan şanlı bayrağım

          Gölgende hep özgürlük olsun

          Ayyıldızlı şarkılar yazıp

          Söylüyoruz göklere

          Yeri göğü inletiriz Türkiye

          Yeri göğü inletiriz Türkiye

          Kutlu olsun ikinci yüzyıl

          Mutlu olsun bütün çocuklar

          Dünyayı kendine

          Hayran etsin gençlerim

          Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

          Masmavi gözleriyle

          Yarınları gören

          Atatürk'ün izinde

          Ayyıldızlı şarkılar yazıp

          Söylüyoruz göklere

          Yeri göğü inletiriz Türkiye

        • 4

          KIRAÇ'IN 100. YIL MARŞI (100. YIL ÖZGÜRLÜK MARŞI)

          Yüzyıllar geçsede yüzıl üstüne

          Çekerim cefani başim üstüne

          Kalbime yazılmiş büyük aşk ile

          Yaşa var ol Türkiye

          Yaşa var ol yaşa varol

          Yaşa var ol Türkiye

          Dünyaları verseler istemem yine

          Varsa yoksa sen sen ölesiye

          Kalbime kazınmiş büyük aşk ile

          Yaşa var ol Türkiye

          Yaşa var ol yaşa varol

          Yaşa var ol Türkiye

          Sen rahat uyu Atam emanet bizde

          Çılgın gibi aşığız cumhuriyete

          Kalplere yaktığın sönmez ateşle

          Yaşa var ol Türkiye

          Yaşa var ol yaşa varol

          Yaşa var ol Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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