100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri

NORM ENDER'İN 100. YIL MARŞI (PARLA) SÖZLERİ

Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

[Bölüm 2]

Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla

Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz

[Ön Nakarat]

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun bizim bu gök, deniz

[Nakarat]

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum Cumhuriyet

Parla, parla, parla; 100 yaşındasın