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        Haberler Yaşam 100 yaşında ilk kez anne baba oldular!

        100 yaşında ilk kez anne baba oldular!

        Philadelphia Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iki dev kaplumbağa, 100 yaşında ilk kez ebeveyn oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:10
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        100 yaşında ilk kez anne baba oldular!
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        ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ‘Batı Santa Cruz Galapagos’ kaplumbağaları Abrazzo ve Mommy'nin dört yavru dünyaya getirdiğini duyurdu.

        1932 yılında hayvanat bahçesine getirilen Mommy, bu türün bilinen en yaşlı annesi olarak kaydedildi.

        Hayvanat bahçesi yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki yavruların 70 ila 80 gram ağırlığında olduğunu açıklarken, 23 Nisan'da yavruların isimlerinin belirlenmesi için bir yarışma planlandığını aktardı.

        Dört yavru kaplumbağanın Philadelphia Hayvanat Bahçesi'nin ‘Sürüngen ve Amfibi Evi’nde, ‘uygun koşullarda beslenip büyütüldüğü’ açıklanırken, yavru kaplumbağaların kamuoyuna tanıtılacağı tarih ise Mommy'nin hayvanat bahçesine gelişiyle aynı gün olan 23 Nisan Çarşamba olarak belirlendi.

        ABD'deki hayvanat bahçelerinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki dev Galapagos kaplumbağasından 50 adetten az kaldığı tahmin ediliyor.

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        #dev kaplumbağa
        #Philadelphia Hayvanat Bahçesi
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