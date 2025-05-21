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        Haberler Gündem 3. Sayfa 100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!

        Aksaray'da, 100 farklı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 51 yaşındaki Emine Güneş, saklandığı evde düzenlenen baskınla yakalandı. 5 yıldır arandığı açıklanan Güneş, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:22
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        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
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        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhuşa teşvik gibi 100 ayrı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Emine Güneş’i Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı eve baskın yaptı.

        BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre baskında yakalanarak gözaltına alınan Emine Güneş, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Güneş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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