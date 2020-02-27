BKM, Türkiye'de 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu. Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'ın sahibi, Zümrüt Arol Bekçe'nin ise CEO'su olduğu BKM'nin 100 milyon izleyiciye ulaşması kuruluşunun 25, sinema sektörüne girişinin 20'inci yılına denk geldi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

BKM...

Sahne sanatları, TV ve sinema alanında en çok üretimde bulunan, uzun adıyla Beşiktaş Kültür Merkezi.

Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar tarafından kurulan, Zümrüt Arol Bekçe'nin CEO'su olduğu BKM, kuruluşunun 25'inci yılını kutluyor.

Aynı zamanda da sinema sektörüne girişinin 20'inci yılını...

BKM'nin 20 yıllık sinema kariyerinde yapımcı olarak 'Vizontele'den gösterime 21 Şubat'ta giren 'Bayi Toplantısı'na kadar 62 film bulunuyor.

'Vizontele' ile Türk sinemasında devrim yapan BKM, 'Bayi Toplantısı'nın gösteriminin 5'inci gününde Türkiye'de bir ilk'e imza attı.

Türkiye'de İlk kez bir şirketin filmlerinin toplam izleyici sayısı 100 milyon kişiye ulaştı.

BKM'nin yapımcısı olduğu 62 filmin toplam izleyici sayısı 100.024.413 kişi.

Toplam hasılat ise 1.041.194.478 ₺

2001

1- VİZONTELE

İzleyici Sayısı: 3.308.120

Hasılat: 7.400.006 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.308.120

TOPLAM HASILAT: 7.400.006 ₺

2003

2- VİZONTELE TUUBA

İzleyici Sayısı: 2.894.802

Hasılat: 16.022.456 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.894.802

TOPLAM HASILAT: 16.022.456₺

2004

3- G.O.R.A.

İzleyici Sayısı: 4.001.711

Hasılat: 25.398.617 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.001.711

TOPLAM HASILAT: 25.398.617 ₺

2005

4- ORGANİZE İŞLER

İzleyici Sayısı: 2.618.244

Hasılat: 17.180.297 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.618.244

TOPLAM HASILAT: 17.180.297 ₺

2006

5- HOKKABAZ

İzleyici Sayısı: 1.710.212

Hasılat: 12.985.182 ₺

6- BEYNELMİLEL

İzleyici Sayısı: 431.696

Hasılat: 3.141.774 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.141.908

TOPLAM HASILAT: 16.126.956₺

2009

7- NEŞELİ HAYAT

İzleyici Sayısı: 1.125.601

Hasılat: 9.661.267 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 1.125.601

TOPLAM HASILAT: 9.661.267₺

2010

8- EYYVAH EYVAH

İzleyici Sayısı: 2.459.815

Hasılat: 21.723.367 ₺

9- ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR

İzleyici Sayısı: 1.141.844

Hasılat: 9.501.115 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.601.659

TOPLAM HASILAT: 31.224.482 ₺

2011

10- EYYVAH EVYAH 2

İzleyici Sayısı: 3.947.988

Hasılat: 36.678.019 ₺

11- ÇINAR AĞACI

İzleyici Sayısı: 325.511

Hasılat: 2.705.776 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.273.499

TOPLAM HASILAT: 39.383.795 ₺

2012

12- KURTULUŞ SON DURAK

İzleyici Sayısı: 583.880

Hasılat: 5.393.534 ₺

13- BERLİN KAPLANI

İzleyici Sayısı: 1.983.077

Hasılat: 18.248.363 ₺

14- SEN KİMSİN?

İzleyici Sayısı: 1.592.471

Hasılat: 14.218.718 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.159.428

TOPLAM HASILAT: 37.860.615 ₺

2013

15- HÜKÜMET KADIN

İzleyici Sayısı: 1.401.665

Hasılat: 12.999.529 ₺

16- KELEBEĞİN RÜYASI

İzleyici Sayısı: 2.167.456

Hasılat: 20.898.864 ₺

17- HÜKÜMET KADIN 2

İzleyici Sayısı: 1.530.071

Hasılat: 14.536.066 ₺

18- DÜĞÜN DERNEK

İzleyici Sayısı: 6.980.070

Hasılat: 68.917.965 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 12.079.262

TOPLAM HASILAT: 117.352.424 ₺

2014

19- PATRON MUTLU SON İSTİYOR

İzleyici Sayısı: 1.415.960

Hasılat: 14.107.858 ₺

20- EYYVAH EYVAH 3

İzleyici Sayısı: 3.414.212

Hasılat: 35.022.168 ₺

21- İNCİR REÇELİ

İzleyici Sayısı: 1.378.517

Hasılat: 14.586.685 ₺

22- DELİHA

İzleyici Sayısı: 1.596.119

Hasılat: 16.808.380 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 7.804.808

TOPLAM HASILAT: 80.525.091 ₺

2015

23- BANA MASAL ANLATMA

İzleyici Sayısı: 1.576.979

Hasılat: 16.883.440 ₺

24- KOCAN KADAR KONUŞ

İzleyici Sayısı: 1.930.677

Hasılat: 20.895.151 ₺

25- NİYAZİ GÜL DÖRTNALA

İzleyici Sayısı: 994.016

Hasılat: 10.347.281 ₺

26- KARA BELA (2015)

İzleyici Sayısı: 892.643

Hasılat: 10.132.788 ₺

27- HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İzleyici Sayısı: 218.521

Hasılat: 2.408.894 ₺

28- DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET

İzleyici Sayısı: 6.073.364

Hasılat: 69.422.924 ₺

29- KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ

İzleyici Sayısı: 1.332.907

Hasılat: 15.901.106 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 13.019.107

TOPLAM HASILAT: 145.991.584 ₺

2016

30- DEDEMİN FİŞİ

İzleyici Sayısı: 2.015.665

Hasılat: 22.912.770 ₺

31- ANNEMİN YARASI

İzleyici Sayısı: 414.547

Hasılat: 4.773.848 ₺

32- KÜÇÜK ESNAF

İzleyici Sayısı: 832.050

Hasılat: 9.017.873 ₺

33-EL DEĞMEMİŞ AŞK

İzleyici Sayısı: 305.695

Hasılat: 3.366.502 ₺

34- BİR BABA HİNDU

İzleyici Sayısı: 769.260

Hasılat: 8.350.355 ₺

35- EKŞİ ELMALAR

İzleyici Sayısı: 1.237.921

Hasılat: 14.044.522 ₺

36- GÖRÜMCE

İzleyici Sayısı: 1.914.199

Hasılat: 22.226.055 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 7.489.337

TOPLAM HASILAT: 84.691.925 ₺

2017

37- OLANLAR OLDU

İzleyici Sayısı: 1.811.081

Hasılat: 21.353.023 ₺

38-FIRILDAK AİLESİ

İzleyici Sayısı: 314.939

Hasılat: 3.807.760 ₺

39- İSTANBUL KIRMIZISI

İzleyici Sayısı: 504.765

Hasılat: 6.391.157 ₺

40- TATLIM TATLIM

İzleyici Sayısı: 726.990

Hasılat: 8.732.297 ₺

41- KOLONYA CUMHURİYETİ

İzleyici Sayısı: 1.114.318

Hasılat: 12.826.614 ₺

42- YOL ARKADAŞIM

İzleyici Sayısı: 2.060.866

Hasılat: 22.603.508 ₺

43- SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

İzleyici Sayısı: 389.595

Hasılat: 4.727.057 ₺

44- AİLE ARASINDA

İzleyici Sayısı: 5.289.051

Hasılat: 64.556.711 ₺

45- ACI TATLI EKŞİ

İzleyici Sayısı: 622.674

Hasılat: 7.361.119 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 12.834.279

TOPLAM HASILAT: 152.359.246 ₺

2018

46- DELİHA 2

İzleyici Sayısı: 2.106.154

Hasılat: 24.589.81 ₺

47- CEBİMDEKİ YABANCI

İzleyici Sayısı: 846.833

Hasılat: 11.030.823 ₺

48- DÜĞÜM SALONU

İzleyici Sayısı: 177.170

Hasılat: 2.144.046 ₺

49- BİZİM KÖYÜN ŞARKISI

İzleyici Sayısı: 799.858

Hasılat: 8.791.184 ₺

50- CİCİ BABAM

İzleyici sayısı: 440.458

Hasılat: 5.182.524 ₺

51- KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI

İzleyici Sayısı: 346.964

Hasılat: 4.125.583 ₺

52- BÜCÜR

İzleyici Sayısı: 259.721

Hasılat: 3.242.430 ₺

53- YOL ARKADAŞIM 2

İzleyici Sayısı: 2.343.218

Hasılat: 29.847.365 ₺

54- HEDEFİM SENSİN

İzleyici Sayısı: 1.896.782

Hasılat: 25.116.487 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 9.217.158

TOPLAM HASILAT: 114.070.253 ₺

2019

55- CAN DOSTLAR

İzleyici Sayısı: 1.225.305

Hasılat: 15.749.173 ₺

56- ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI

İzleyici Sayısı: 3.537.658

Hasılat: 54.842.530 ₺

57- ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM

İzleyici Sayısı: 669.919

Hasılat: 9.801.558 ₺

58- AYKUT ENİŞTE

İzleyici Sayısı: 567.435

Hasılat: 7.773.104 ₺

59- KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI

İzleyici Sayısı: 2.107.663

Hasılat: 34.299.286 ₺

60- GÜZELLİĞİN PORTRESİ

İzleyici Sayısı: 109.247

Hasılat: 1.974.853 ₺

61- GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (Gösterimi Devam Ediyor)

İzleyici Sayısı: 806.184

Hasılat: 13.317.977 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 9.023.411

TOPLAM HASILAT: 137.758.481 ₺

2020

62 - BAYİ TOPLANTISI (Gösterimi Devam Ediyor)

İzleyici Sayısı: 432.079

Hasılat: 8.186.983 ₺



TÜM YILLARIN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 100.024.413 KİŞİ

TÜM YILLARIN TOPLAM HASILAT: 1.041.194.478 ₺





