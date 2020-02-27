27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BKM...
Sahne sanatları, TV ve sinema alanında en çok üretimde bulunan, uzun adıyla Beşiktaş Kültür Merkezi.
Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar tarafından kurulan, Zümrüt Arol Bekçe'nin CEO'su olduğu BKM, kuruluşunun 25'inci yılını kutluyor.
Aynı zamanda da sinema sektörüne girişinin 20'inci yılını...
BKM'nin 20 yıllık sinema kariyerinde yapımcı olarak 'Vizontele'den gösterime 21 Şubat'ta giren 'Bayi Toplantısı'na kadar 62 film bulunuyor.
'Vizontele' ile Türk sinemasında devrim yapan BKM, 'Bayi Toplantısı'nın gösteriminin 5'inci gününde Türkiye'de bir ilk'e imza attı.
Necati Akpınar - Zümrüt Arol Bekçe
Türkiye'de İlk kez bir şirketin filmlerinin toplam izleyici sayısı 100 milyon kişiye ulaştı.
BKM'nin yapımcısı olduğu 62 filmin toplam izleyici sayısı 100.024.413 kişi.
Toplam hasılat ise 1.041.194.478 ₺
2001
1- VİZONTELE
İzleyici Sayısı: 3.308.120
Hasılat: 7.400.006 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.308.120
TOPLAM HASILAT: 7.400.006 ₺
2003
2- VİZONTELE TUUBA
İzleyici Sayısı: 2.894.802
Hasılat: 16.022.456 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.894.802
TOPLAM HASILAT: 16.022.456₺
2004
3- G.O.R.A.
İzleyici Sayısı: 4.001.711
Hasılat: 25.398.617 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.001.711
TOPLAM HASILAT: 25.398.617 ₺
2005
4- ORGANİZE İŞLER
İzleyici Sayısı: 2.618.244
Hasılat: 17.180.297 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.618.244
TOPLAM HASILAT: 17.180.297 ₺
2006
5- HOKKABAZ
İzleyici Sayısı: 1.710.212
Hasılat: 12.985.182 ₺
6- BEYNELMİLEL
İzleyici Sayısı: 431.696
Hasılat: 3.141.774 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 2.141.908
TOPLAM HASILAT: 16.126.956₺
2009
7- NEŞELİ HAYAT
İzleyici Sayısı: 1.125.601
Hasılat: 9.661.267 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 1.125.601
TOPLAM HASILAT: 9.661.267₺
2010
8- EYYVAH EYVAH
İzleyici Sayısı: 2.459.815
Hasılat: 21.723.367 ₺
9- ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR
İzleyici Sayısı: 1.141.844
Hasılat: 9.501.115 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 3.601.659
TOPLAM HASILAT: 31.224.482 ₺
2011
10- EYYVAH EVYAH 2
İzleyici Sayısı: 3.947.988
Hasılat: 36.678.019 ₺
11- ÇINAR AĞACI
İzleyici Sayısı: 325.511
Hasılat: 2.705.776 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.273.499
TOPLAM HASILAT: 39.383.795 ₺
2012
12- KURTULUŞ SON DURAK
İzleyici Sayısı: 583.880
Hasılat: 5.393.534 ₺
13- BERLİN KAPLANI
İzleyici Sayısı: 1.983.077
Hasılat: 18.248.363 ₺
14- SEN KİMSİN?
İzleyici Sayısı: 1.592.471
Hasılat: 14.218.718 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 4.159.428
TOPLAM HASILAT: 37.860.615 ₺
2013
15- HÜKÜMET KADIN
İzleyici Sayısı: 1.401.665
Hasılat: 12.999.529 ₺
16- KELEBEĞİN RÜYASI
İzleyici Sayısı: 2.167.456
Hasılat: 20.898.864 ₺
17- HÜKÜMET KADIN 2
İzleyici Sayısı: 1.530.071
Hasılat: 14.536.066 ₺
18- DÜĞÜN DERNEK
İzleyici Sayısı: 6.980.070
Hasılat: 68.917.965 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 12.079.262
TOPLAM HASILAT: 117.352.424 ₺
2014
19- PATRON MUTLU SON İSTİYOR
İzleyici Sayısı: 1.415.960
Hasılat: 14.107.858 ₺
20- EYYVAH EYVAH 3
İzleyici Sayısı: 3.414.212
Hasılat: 35.022.168 ₺
21- İNCİR REÇELİ
İzleyici Sayısı: 1.378.517
Hasılat: 14.586.685 ₺
22- DELİHA
İzleyici Sayısı: 1.596.119
Hasılat: 16.808.380 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 7.804.808
TOPLAM HASILAT: 80.525.091 ₺
2015
23- BANA MASAL ANLATMA
İzleyici Sayısı: 1.576.979
Hasılat: 16.883.440 ₺
24- KOCAN KADAR KONUŞ
İzleyici Sayısı: 1.930.677
Hasılat: 20.895.151 ₺
25- NİYAZİ GÜL DÖRTNALA
İzleyici Sayısı: 994.016
Hasılat: 10.347.281 ₺
26- KARA BELA (2015)
İzleyici Sayısı: 892.643
Hasılat: 10.132.788 ₺
27- HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
İzleyici Sayısı: 218.521
Hasılat: 2.408.894 ₺
28- DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET
İzleyici Sayısı: 6.073.364
Hasılat: 69.422.924 ₺
29- KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ
İzleyici Sayısı: 1.332.907
Hasılat: 15.901.106 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 13.019.107
TOPLAM HASILAT: 145.991.584 ₺
2016
30- DEDEMİN FİŞİ
İzleyici Sayısı: 2.015.665
Hasılat: 22.912.770 ₺
31- ANNEMİN YARASI
İzleyici Sayısı: 414.547
Hasılat: 4.773.848 ₺
32- KÜÇÜK ESNAF
İzleyici Sayısı: 832.050
Hasılat: 9.017.873 ₺
33-EL DEĞMEMİŞ AŞK
İzleyici Sayısı: 305.695
Hasılat: 3.366.502 ₺
34- BİR BABA HİNDU
İzleyici Sayısı: 769.260
Hasılat: 8.350.355 ₺
35- EKŞİ ELMALAR
İzleyici Sayısı: 1.237.921
Hasılat: 14.044.522 ₺
36- GÖRÜMCE
İzleyici Sayısı: 1.914.199
Hasılat: 22.226.055 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 7.489.337
TOPLAM HASILAT: 84.691.925 ₺
2017
37- OLANLAR OLDU
İzleyici Sayısı: 1.811.081
Hasılat: 21.353.023 ₺
38-FIRILDAK AİLESİ
İzleyici Sayısı: 314.939
Hasılat: 3.807.760 ₺
39- İSTANBUL KIRMIZISI
İzleyici Sayısı: 504.765
Hasılat: 6.391.157 ₺
40- TATLIM TATLIM
İzleyici Sayısı: 726.990
Hasılat: 8.732.297 ₺
41- KOLONYA CUMHURİYETİ
İzleyici Sayısı: 1.114.318
Hasılat: 12.826.614 ₺
42- YOL ARKADAŞIM
İzleyici Sayısı: 2.060.866
Hasılat: 22.603.508 ₺
43- SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
İzleyici Sayısı: 389.595
Hasılat: 4.727.057 ₺
44- AİLE ARASINDA
İzleyici Sayısı: 5.289.051
Hasılat: 64.556.711 ₺
45- ACI TATLI EKŞİ
İzleyici Sayısı: 622.674
Hasılat: 7.361.119 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 12.834.279
TOPLAM HASILAT: 152.359.246 ₺
2018
46- DELİHA 2
İzleyici Sayısı: 2.106.154
Hasılat: 24.589.81 ₺
47- CEBİMDEKİ YABANCI
İzleyici Sayısı: 846.833
Hasılat: 11.030.823 ₺
48- DÜĞÜM SALONU
İzleyici Sayısı: 177.170
Hasılat: 2.144.046 ₺
49- BİZİM KÖYÜN ŞARKISI
İzleyici Sayısı: 799.858
Hasılat: 8.791.184 ₺
50- CİCİ BABAM
İzleyici sayısı: 440.458
Hasılat: 5.182.524 ₺
51- KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI
İzleyici Sayısı: 346.964
Hasılat: 4.125.583 ₺
52- BÜCÜR
İzleyici Sayısı: 259.721
Hasılat: 3.242.430 ₺
53- YOL ARKADAŞIM 2
İzleyici Sayısı: 2.343.218
Hasılat: 29.847.365 ₺
54- HEDEFİM SENSİN
İzleyici Sayısı: 1.896.782
Hasılat: 25.116.487 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 9.217.158
TOPLAM HASILAT: 114.070.253 ₺
2019
55- CAN DOSTLAR
İzleyici Sayısı: 1.225.305
Hasılat: 15.749.173 ₺
56- ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
İzleyici Sayısı: 3.537.658
Hasılat: 54.842.530 ₺
57- ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM
İzleyici Sayısı: 669.919
Hasılat: 9.801.558 ₺
58- AYKUT ENİŞTE
İzleyici Sayısı: 567.435
Hasılat: 7.773.104 ₺
59- KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI
İzleyici Sayısı: 2.107.663
Hasılat: 34.299.286 ₺
60- GÜZELLİĞİN PORTRESİ
İzleyici Sayısı: 109.247
Hasılat: 1.974.853 ₺
61- GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (Gösterimi Devam Ediyor)
İzleyici Sayısı: 806.184
Hasılat: 13.317.977 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 9.023.411
TOPLAM HASILAT: 137.758.481 ₺
2020
62 - BAYİ TOPLANTISI (Gösterimi Devam Ediyor)
İzleyici Sayısı: 432.079
Hasılat: 8.186.983 ₺
TÜM YILLARIN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 100.024.413 KİŞİ
TÜM YILLARIN TOPLAM HASILAT: 1.041.194.478 ₺
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!