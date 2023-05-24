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100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak

Kentimiz İzmir Derneği’nin sosyal girişimi Kontak – Yenilikçi Öğrenme Merkezi ile MEGAPOL gayrimenkul şirketinin iş birliğiyle maddi imkanı yetersiz çocuklara 10 saatlik bir atölye sunuluyor. Atölye sonunda 100 çocuğa atölye sonunda Kültürel Miras Elçisi rozeti verilecek

Giriş: 24.05.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak
HABERTURK.COM

Kentimiz İzmir Derneği’nin sosyal girişimi Kontak – Yenilikçi Öğrenme Merkezi, MEGAPOL gayrimenkul yatırım şirketi ile yeni bir işbirliğine imza attı. Maddi imkanı yetersiz çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunmak üzere yenilikçi atölyeler düzenleyen Kontak, çocuklara içeriğinde somut olmayan kültürel miras oyunundan, UNESCO Dünya Miraslarımız bulmacasına; minik arkeolojik kazı çalışmasından, Smyrna Agorası VR deneyimine kadar birçok uygulamanın olduğu 10 saatlik bir atölye sunacak. MEGAPOL'ün destekleriyle gerçekleştirilecek atölyelere toplamda 100 çocuk katılacak ve çocuklara atölye sonunda Kültürel Miras Elçisi rozeti verilecek.

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