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        Haberler Gündem Güncel 10 yıldır kapalı olan yol açıldı | Son dakika haberleri

        Hakkari'de 10 yıldır kapalı olan yol yeniden ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıldır kapalı olan yol, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek'in girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:30
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        10 yıldır kapalı olan yol açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde 10 yıldır ulaşıma kapalı olan yolun tekrar açılması için harekete geçen Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Jandarma Komutanlığı'na yolun yeniden açılmasıyla ilgili taleplerini iletti.

        Başkan Çiçek'in girişimleri sonuç buldu ve 10 yıldır kapalı olan yol yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Yolu yerinde inceleyen Başkan Çiçek, yolu kullanan araç sürücülerine hayırlı olmasını diledi.

        Başkan Çiçek, "Yıllardır güvenlik gerekçesiyle yol kapalıydı. Bizler de Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik Bey'e ve jandarmamıza kapalı olan yolun açılması yönünde taleplerimizi ilettik. Bu yönde yaptığımız birçok görüşme neticesinde güzel bir sonuca vardık. Yaptığımız girişimler sonucu 10 yıldan fazladır kapalı olan yol, yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Herkes için hayırlı olsun" dedi.

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