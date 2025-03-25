10 yıl önce şehit olan cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına fidan dikildi

Adalet Baknı Yılmaz Tunç, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Tunç, 10 yıl önce şehit olan cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına oluşturdukları Adalet Ormanı'nın fidan dikim töreni için bir araya geldiklerini belirtti.

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Mehmet Selim Kiraz'ın, adaletin tecellisi için millet adına yargı görevini yaparken teröristler tarafından şehit edildiğini aktaran Tunç, onun izinden giden yargı mensuplarının ve adalet tecellisinde görev alan herkesin, mirasına sahip çıkarak daha kuvvetli şekilde yollarına devam edeceğini ve şehidin emanetine her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Bugün 2 bin 25 fidanın toprakla buluşacağını, şu ana kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Orman teşkilatının katkılarıyla 620'ye yakın Adalet Ormanı'nın Türkiye genelinde oluşturulduğunu aktaran Tunç, bugüne kadar proje kapsamında 2 milyon 329 bin ağacın toprakla buluştuğunu, 3 milyon 900 bin ağacın bakımının ise açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldığını dile getirdi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Denetimli Serbestlik Kapsamındaki yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin ağaçlandırma işlerinde çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü kapsamında Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin ağaçlandırma ve bakım hizmetlerini yerine getirebilmesi için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Etimesgut sınırları içerisinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği proje alanında yaklaşık 6.000 m² alan tahsis edildi. 31 Mart 2015'te menfur bir saldırı ile görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın adı verilen Adalet Ormanına Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın vefatının 10. yılında 25 Mart 2025 tarihinde saat 14:00’te törenle fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan Dikim töreninde denetimli serbestlik altında bulunan 60 yükümlü, açık ceza infaz kurumunda bulunan 80 hükümlü, Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, Adliye personeli, Denetimli Serbestlik Personeli ve davetliler ile birlikte şimdilik 2025 adet fidan dikti.

Fidan dikim törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere, Ankara Valisi Vasip Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Bakan Yardımcıları, Kamu Başdenetcisi Mehmet Akarca, Hâkimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, Hâkimler Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Çetin ARSLAN, Ömer Faruk Yıldırım, Havvanur Yurtsever, HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Garnizon Komutanı Ahmet Kurumahmut, BAM Başkanı Ramazan Aksan, BİM Başkanı Bülent Küfüdür, Bakanlık üst düzey yetkilileri, Genel Müdürlüğün üst düzey yöneticileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara ve Ankara Batı Adliyesinde görevli hâkim ve cumhuriyet savcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılımının yanında onur konuğu olarak Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı.