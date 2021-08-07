Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 10 nerenin plakası? sorusunun cevabı

10 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 10, Balıkesir'in plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Balıkesir ilçeleri ve plaka kodları...

BALIKESİR İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU) BALIKESİR 10 AC 001 AZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 AAB 01 AAZ 99 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 B 0001 B 9999 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 BAA 01 BZZ 99 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 BT 001 BT 129 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 BT 130 BT 139 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 BT 140 BT 259 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 BT 260 BT 289 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 BT 290 BT 349 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 BT 350 BT 359 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 BT 360 BT 489 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 BT 490 BT 558 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 GÖMEÇ M. MD. 10118 BALIKESİR 10 BT 559 BT 608 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 BT 609 BT 618 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 BT 619 BT 628 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 BT 629 BT 638 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 BT 639 BT 658 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 MARMARA M. MD. 10117 BALIKESİR 10 BT 659 BT 918 KARESİ V.D 10201 BALIKESİR 10 BT 919 BT 968 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 BT 969 BT 978 SINDIRGI V.D. 10268 BALIKESİR 10 BT 979 BT 999 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 CAA 01 CZZ 99 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 D 0001 D 9999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 DA 001 DZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 E 0001 E 9999 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 EA 001 EZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 F 0001 F 9999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 FA 001 FZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 H 0001 H 9999 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 HA 001 HZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 J 00001 J 10000 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 J 10001 J 15000 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 J 15001 J 20000 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 J 20001 J 23000 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 J 23001 J 26000 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 J 26001 J 28000 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 J 28001 J 31000 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 J 31001 J 33000 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 J 33001 J 35000 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 J 35001 J 36000 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 J 36001 J 37000 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 J 37001 J 38000 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 J 38001 J 39000 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 J 39001 J 40000 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 J 40001 J 41000 SINDIRGI V.D. 10268 BALIKESİR 10 J 41001 J 42000 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 J 42001 J 43000 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 J 43001 J 44000 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 J 44001 J 45000 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 K 0001 K 9999 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 KA 001 KZ 999 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 L 0001 L 9999 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 LA 001 LZ 999 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 M 00001 M 10000 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 M 10001 M 15000 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 M 15001 M 20000 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 M 20001 M 23000 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 M 23001 M 26000 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 M 26001 M 28000 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 M 28001 M 31000 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 M 31001 M 33000 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 M 33001 M 35000 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 M 35001 M 36000 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 M 36001 M 37000 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 M 37001 M 38000 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 M 38001 M 39000 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 M 39001 M 40000 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 M 40001 M 41000 SINDIRGI V.D. 10268 BALIKESİR 10 M 41001 M 42000 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 M 42001 M 43000 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 MA 001 MZ 999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 N 0001 N 9999 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 NA 001 NZ 999 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 P 0001 P 9999 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 PA 001 PZ 999 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 R 0001 R 9999 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 RA 001 RZ 999 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 S 00001 S 10000 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 S 10001 S 15000 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 S 15001 S 20000 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 S 20001 S 23000 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 S 23001 S 26000 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 S 26001 S 28000 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 S 28001 S 31000 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 S 31001 S 33000 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 S 33001 S 35000 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 S 35001 S 36000 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 S 36001 S 37000 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 S 37001 S 38000 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 S 38001 S 39000 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 S 39001 S 40000 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 S 40001 S 41000 SINDIRGI V.D. 10268 BALIKESİR 10 S 41001 S 42000 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 S 42001 S 43000 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 SA 001 SZ 999 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 T 0001 T 1750 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 T 2001 T 2850 BANDIRMA V.D. 10261 BALIKESİR 10 T 3001 T 3800 EDREMİT V.D. 10263 BALIKESİR 10 T 3901 T 4650 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 T 4751 T 5400 SUSURLUK V.D. 10265 BALIKESİR 10 T 5601 T 6200 BURHANİYE V.D. 10262 BALIKESİR 10 T 6401 T 7100 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 T 7101 T 7650 ERDEK V.D. 10266 BALIKESİR 10 T 7651 T 7900 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 T 3801 T 3900 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 T 7901 T 7999 HAVRAN M.MD 10110 BALIKESİR 10 T 5501 T 5600 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 T 6201 T 6250 MANYAS M.MD 10113 BALIKESİR 10 T 4651 T 4750 İVRİNDİ M.MD 10111 BALIKESİR 10 T 6251 T 6400 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 T 1851 T 2000 KEPSUT M.MD 10112 BALIKESİR 10 T 2851 T 3000 SINDIRGI V.D. 10268 BALIKESİR 10 T 5401 T 5500 SAVAŞTEPE M.MD 10114 BALIKESİR 10 T 1751 T 1850 BALYA M.MD 10102 BALIKESİR 10 TA 001 TZ 999 GÖNEN V.D. 10264 BALIKESİR 10 U 0001 V 9999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 UA 001 UZ 999 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 VA 001 VZ 999 DURSUNBEY V.D. 10269 BALIKESİR 10 Y 0001 Y 9999 BİGADİÇ V.D. 10267 BALIKESİR 10 YA 001 YZ 999 AYVALIK V.D. 10260 BALIKESİR 10 Z 0001 Z 9999 KURTDERELİ V.D. 10280 BALIKESİR 10 ZA 001 ZZ 999 SINDIRGI V.D. 10268