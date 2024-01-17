REKLAM advertisement1

Ordu'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan ve 1300 öğrencinin kaldığı Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

10 ÖĞRENCİ ÜST KATA ÇIKACAKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yurdun C Blok'unda zemin kattan üst kata çıkmak için asansöre binen 10 öğrenciyi taşıyan asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı.

PANİK VE KORKU YAŞADILAR Asansörde mahsur kalan öğrenciler panik ve korku yaşadı. Öğrencilerin çığlık seslerini duyan arkadaşları, durumu yurt personellerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

45 DAKİKADA KURTARILDILAR Bu sırada, asansörde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için yetkili firmaya haber verildi. İki kat arasında kalan öğrenciler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kat arasında kalan asansörden kurtarıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ Sinir krizi geçiren bazı öğrencilere ise sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Öğrenciler, yurt yetkililerinden ve asansörün bakım ve onarımını gerçekleştiren firmadan şikayetçi oldu. Asansör firmasının görevlisi ise ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan öğrenciler, yetkili asansör firmasının dün sabah asansörde bakım çalışması yaptığını ileri sürdü.

YURDUN BAHÇESİNDE PROTESTO ETTİLER Asansörün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Yağmur altında slogan atan öğrenciler, bir süre sonra odalarına dağıldı. Jandarma ve polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi alındı.

"GÜVENLE ASANSÖRDEN ÇIKMIŞLARDIR" Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ordu Mehmet Fuad Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır" ifadelerine yer verildi.