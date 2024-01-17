Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İkinci asansör vakası Ordu'dan! 10 kız öğrenci yurt asansöründe 45 dakika mahsur kaldı!

        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı. Asansörde kalan 10 öğrenci, 45 dakikalık çalışma sonucu mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, yaşanan olayı protesto etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan ve 1300 öğrencinin kaldığı Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

        10 ÖĞRENCİ ÜST KATA ÇIKACAKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yurdun C Blok'unda zemin kattan üst kata çıkmak için asansöre binen 10 öğrenciyi taşıyan asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı.

        PANİK VE KORKU YAŞADILAR

        Asansörde mahsur kalan öğrenciler panik ve korku yaşadı. Öğrencilerin çığlık seslerini duyan arkadaşları, durumu yurt personellerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        45 DAKİKADA KURTARILDILAR

        Bu sırada, asansörde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için yetkili firmaya haber verildi. İki kat arasında kalan öğrenciler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kat arasında kalan asansörden kurtarıldı.

        SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Sinir krizi geçiren bazı öğrencilere ise sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Öğrenciler, yurt yetkililerinden ve asansörün bakım ve onarımını gerçekleştiren firmadan şikayetçi oldu. Asansör firmasının görevlisi ise ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan öğrenciler, yetkili asansör firmasının dün sabah asansörde bakım çalışması yaptığını ileri sürdü.

        YURDUN BAHÇESİNDE PROTESTO ETTİLER

        Asansörün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Yağmur altında slogan atan öğrenciler, bir süre sonra odalarına dağıldı. Jandarma ve polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        "GÜVENLE ASANSÖRDEN ÇIKMIŞLARDIR"

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ordu Mehmet Fuad Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Habertürk Anasayfa