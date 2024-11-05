Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha ona duyduğu sevgiyi ve bağlılığı göstermek için tek yürek olacak. Saat 09.05’te Türkiye’de hayat kısa bir süre dururken, yurdun dört bir yanından Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar Atatürk’ü anacak. 10 Kasım’ın hafta içine denk gelmesiyle vatandaşlar, bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...