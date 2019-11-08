08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
10 Kasım'a sayılı günler kala herkes okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak törenler düzenlenen 10 Kasım pazar gününe denk gelmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda tatil olmayacaktır. Törenler okullarda 8 Kasım Cuma günü yapılacaktır. 11 Kasım Pazartesi günü ise okullar devam edecek ve tatil olmayacaktır. Ölüm yıl dönümünün 81. yılı olan Mustafa Kemal Atatürk bu 10 Kasım' da da törenler ile anılacak.
10 KASIM'IN ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözünü yumduğu gündür. 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te aramızdan ayrılan Atatürk siroz hastalığından dolayı öldü. Yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat eden Atatürk'ün naaşı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra ise kendisi için yapılan Anıtkabir'e defnedildi.
Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için okullarda törenler ve etkinlikler yapılır. 10 Kasım günü saat 09.05'te sirenler çalar, bayraklar yarıya indirilir.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2020 Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 Emek Ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
25 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 2. Günü
26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 3. Günü
15 Temmuz 2020 Demokrasi Bayramı
30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı 1. Günü
1 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 2. Günü
2 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 3. Günü
3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 4. günü
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı
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