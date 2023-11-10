Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurunda ziyaret etti.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAYACAK

Devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci seneyi devriyesinde bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarımızın gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun."

ERDOĞAN İLE ÖZEL İLK KEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin yeni genel başkanı sıfatıyla Özgür Özel ile ilk kez Anıtkabir'de tokalaştı.