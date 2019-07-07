Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar korkuya neden oldu. 10 ilde çıkan irili ufaklı yangınlar paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu olumsuzluk yaşanmadan söndürüldü. İşte Türkiye'den yangın manzaraları:

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANDI

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.

Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, 4 helikopter ve 8 arazözün müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan, yangının çıktığı yere yakın bulunan bazı yerleşim yerlerine de sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

ULUDAĞ ETEKLERİNDEN YANGIN

Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın büyük su fabrikaları ile meşhur Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracı ve orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KASTAMONU'DA BİR KÖYDE YANGIN!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında, Cemal, Satılmış, Recep Kökkaya ile İsa Öztürk, Bilal ve Mustafa Bozkurt'a ait 6 ailenin yaşadığı 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangınla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

SORUMSUZ PİKNİKÇİLER ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKARDI

Samsun’un Bafra ilçesinde pikniğe gelen sorumsuz ailenin yaktığı ateş orman yangınına neden oldu.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Derbent Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için baraj kenarına gelen bir aile ateş yaktı. Yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlardan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki ağaçlara sıçradı.

Yangını gören diğer piknikçiler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verirken, ağaçlardan çıkan kıvılcımlar yolun karşı tarafına sıçrayarak kuru otları tutuşturdu. Yangına müdahale eden duyarlı vatandaşlar olası bir faciayı önlediler.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, Orman İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangını çıkarttığı iddia edilen piknikçileri belirlemek için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

AFYON'DA AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şuhut-Uzunpınar köy yolu istikametindeki bir arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen ekipler de yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. Yangında, arazide bulunan ağaçlar zarar görürken alevler de söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA ANIZ YANGINI KORKUTTU

Adıyaman’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Şule Siteleri yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede büyüyerek tarlalara sıçrarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sitelere doğru ilerleyen anız yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Binalara sıçramadan söndürülen anız yangınında binalara ait birçok çam ağacı da zarar gördü.

KIRIKKALE'DE BUĞDAY VE ARPALAR KÜL OLDU

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 150 dönümlük arazide ekili buğday ve arpa çıkan yangında kül oldu.

Yangın, saat 11.30'da Sulakyurt ilçesi Pamukla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçerdöverde çıkan yangın buğday ve arpa ekili 150 dönümlük tarım arazisine sıçradı. Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile çiftçiler yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çiftçilerin 1 yıllık emeği küle döndü.

DİYARBAKIR'DA KURUMUŞ OTLAR ALEV ALDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının neden olduğu duman, hayatı felç etti.



Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde bulunan kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Alevlerin neden olduğu dumanlar nedeni ile çevre bina sakinleri ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'DE İTFAİYENİN ERKEN MÜDAHALESİ KURTARDI

Mardin'in Midyat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Barıştepe Mahallesi'nde anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi ile olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yüz dönümlük ot, anız ve meşe alanının kül olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.