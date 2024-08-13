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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 10 heykeltıraş, 5 ressamdan 70 eser Bodrum'da

        10 heykeltıraş, 5 ressamdan 70 eser Bodrum'da

        10 heykeltıraş ve 5 ressamın toplamda 70 eserin sergileneceği "AILLA'DA" adlı karma sergi 16 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:07
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        10 heykeltıraş, 5 ressamdan 70 eser
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        “Ay’ın ve Güneş’in etrafında görülen eşsiz halka”yı temsil eden “Ayla” dan ilham alan küratör Selvin Cuhruk Gafuroğlu’nun sanat adına bir “Ayla” oluşturduğunu düşündüğü sanat eserlerinin seçkisinden doğan “AILLA’DA” sergisi 10 heykeltıraş ve 5 ressamın eserlerine ev sahipliği yapıyor.

        Toplamda 70 eserin sergileneceği karma sergide, Buket Aslantepe, Burçe Övül Atal, Mersad Berber, Malik Bulut, Naz Can, Neslihan Demircioğlu, Uğural Gafuroğlu, Bahri Genç, Evrim Kılıç, Aydemir Ökmen, Ekber Sürsal, Zeynep Torun, Sanem Tufan, Ada Uzundede ve Akın Yıldırım’ın eserleri yer alıyor.

        Galeri Selvin iş birliği gerçekleştirilen sergi 16 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında AILLA Yalıkavak’da sanatseverlerle buluşacak.

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