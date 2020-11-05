Pandemi ile değişen alışveriş alışkanlıkları, geleneksel kanallardan ürün ve hizmet satan kesimleri de online platformlara taşıdı. Gelinen noktada, ticaret ile birlikte şirket kurulum süreçleri de internet üzerinden yapılır hale geldi.
Bu kapsamda çözüm ortağı olmayı hedefleyen Mükellef isimli yerli bir girişim, 2019 yılından bu yana şahıs şirketi kuruluşunun, e-dönüşüm süreçlerinin, vergiye konu olan tüm belgelerin ve muhasebe işlemlerinin takibini sağlayan online bir platform olarak hizmet veriyor.
Girişim, kullanıcıların şirketini kurduktan sonra ihtiyaç duydukları ön muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İmza, sanal ofis, marka tescil, e-ticaret altyapısı gibi hizmetleri iş ortakları aracılığıyla kullanıcılarına sağlamayı hedefliyor.
3 BİN ŞİRKET KURDU
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, 2020 Ekim ayı itibarıyla 11 binden fazla kayıtlı üyeye ulaştıklarını ve 3 binden fazla kullanıcıya ise şirket kurduklarını bildirdi.
Online şirket kurulumu hakkında bilgiler paylaşan Şafak, "Şirket kurmak isteyen girişimciler vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden 10 dakikada platformumuz aracılığıyla şirket kuruyor. Süreç, kullanıcıların şirket kurulumu için gerekli olan belgeleri online sistem üzerinden yüklemesi ve belgelerin incelenmesiyle başlıyor. Belgeler incelendikten ve onaylandıktan sonra şirket kurulum işlemleri gerçekleştiriliyor" dedi.
EN ÇOK TALEP E-TİCARET VE KURYEDEN
Online şirket kurulumunda en yüksek oranın e-ticaret ve kurye şirketlerinde yaşandığını belirten Şafak, "Bilgisayar programlama uzmanı, reklam faaliyetleri, mimar, mühendis, doktor, avukat, tercüman ve hatta hakemler de bireysel olarak şirket kurmayı tercih ediyor. Youtuber ve internet fenomenleri de son düzenlemelerle online şirket kurulumuna ilgi gösteriyor" dedi.
Okan Şafak, şahıs şirketlerinde anonim ya da limited şirket kurulumlarında olduğu gibi ödenmiş bir sermaye tutarı gerekmediğini vurgulayarak, online şirket kurulumunda en yüksek talebi İstanbul'dan aldıklarını söyledi.
Şafak, "İstanbul’u takip eden illerimiz sırasıyla Ankara, İzmir ve Kocaeli. Şirket kurulumundaki yaş aralığında 25-35 yaş grubu ön plana çıkıyor. 25-35 yaş aralığında şirket kurulumu yüzde 45.4 iken, bu oranı yüzde 30.9’la 18-24 yaş grubu takip ediyor. Oran olarak düşük olsa da 55 yaş üstü de şahıs şirketini online olarak kurmayı tercih ediyor" dedi.
Okan Şafak, Mükellef'in iş ortakları arasında Garanti BBVA, ING, MasterCard, Multinet, Hepsiburada, Trendyol, N11’in, Sovos Foriba, Logo, Paraşüt, Scotty, İstegelsin, İdeasoft, İyzico, Paym.es gibi firmaların olduğunu da sözlerine ekledi.
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