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        Haberler Gündem Trafik 10 bin 444 sürücüye çakar cezası

        10 bin 444 sürücüye çakar cezası

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını, yine aynı tarihler arasında toplam 90 bin 317 silah ele geçirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:20
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        10 bin 444 sürücüye çakar cezası
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        Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini anımsattı.

        Sürücünün, son ihlalin gerçekleştirmesinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmesi halinde her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarların mülki amir tarafından el konulacağını ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini kaydetti.

        Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kul​​​​​​​lanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "1 OCAK-31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 90 BİN 317 SİLAH YAKALADIK"

        Yerlikaya ayrıca, kanun hükümlerine aykırı ruhsatsız silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildiğini hatırlatarak, 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan 'Mercek' operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, bu kabine döneminde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının ise 150 bin 765 olduğunu bildirdi.

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