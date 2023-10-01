10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?

HAYA EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

"Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasını indirmek oldukça basit bir işlemdir:

Uygulama Mağazasına Erişim:

Cihazınızın App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) gibi uygulama mağazalarına gidin.

Arama ve Bulma:

Uygulama mağazasının arama çubuğuna "Hayat Eve Sığar" yazın ve arama yapın.

Uygulamayı İndirme:

Arama sonuçları arasında "Hayat Eve Sığar" uygulamasını bulun ve bu uygulamayı seçin.

İndir ve Kur:

Uygulamanın sayfasına geldiğinizde, "İndir" (iOS) veya "Yükle" (Android) gibi bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayarak uygulamayı indirmeye başlayın.

İzinleri Onaylama:

İndirme işlemi sırasında uygulamanın belirli izinlere ihtiyaç duyabileceğini görebilirsiniz. Bu izinleri onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamayı Açın ve Kayıt Olun:

Uygulamayı açın ve gerekli bilgileri girerek veya kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. HES Kodu almak ve diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.