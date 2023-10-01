10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?
Kovid-19 virüsünün ilk çıktığı pandamı döneminde herkesin kullandığı "Hayat Eve Sığar" uygulaması aylar sonra ilk kez güncellendi. Eris varyantının gündemde olduğu şu dönemde uygulamanın güncellenmesiyle vatandaşlar arama motorlarında: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
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Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde HES Kodu için kullanılan "Hayat Eve Sığar" uygulamasını 10 ay sonra ilk kez güncelledi. Eris varyantına ilişkin tartışmaların olduğu dönemde uygulamanın güncellenmesi ile birlikte gündeme: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" soruları geldi. İşte yanıtlar...
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HAYA EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
"Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasını indirmek oldukça basit bir işlemdir:
Uygulama Mağazasına Erişim:
Cihazınızın App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) gibi uygulama mağazalarına gidin.
Arama ve Bulma:
Uygulama mağazasının arama çubuğuna "Hayat Eve Sığar" yazın ve arama yapın.
Uygulamayı İndirme:
Arama sonuçları arasında "Hayat Eve Sığar" uygulamasını bulun ve bu uygulamayı seçin.
İndir ve Kur:
Uygulamanın sayfasına geldiğinizde, "İndir" (iOS) veya "Yükle" (Android) gibi bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayarak uygulamayı indirmeye başlayın.
İzinleri Onaylama:
İndirme işlemi sırasında uygulamanın belirli izinlere ihtiyaç duyabileceğini görebilirsiniz. Bu izinleri onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Uygulamayı Açın ve Kayıt Olun:
Uygulamayı açın ve gerekli bilgileri girerek veya kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. HES Kodu almak ve diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.
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HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU NASIL ALINIR?
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazıp 2023'e gönderin.
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HES KODU NEDİR?
HES Kodu, kontrollü sosyal hayatın bir parçası olarak geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama, vatandaşların şehirlerarası seyahatler, kurumsal ziyaretler veya kişisel temas gerektiren kamusal alanlarda Covid-19 hastalığına dair risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli bir şekilde paylaşmalarına ve salgının izlenmesine yardımcı olan bir araçtır.