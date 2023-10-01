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        Haberler Gündem 10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?

        10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?

        Kovid-19 virüsünün ilk çıktığı pandamı döneminde herkesin kullandığı "Hayat Eve Sığar" uygulaması aylar sonra ilk kez güncellendi. Eris varyantının gündemde olduğu şu dönemde uygulamanın güncellenmesiyle vatandaşlar arama motorlarında: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:21
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde HES Kodu için kullanılan "Hayat Eve Sığar" uygulamasını 10 ay sonra ilk kez güncelledi. Eris varyantına ilişkin tartışmaların olduğu dönemde uygulamanın güncellenmesi ile birlikte gündeme: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" soruları geldi. İşte yanıtlar...

        • 2

          HAYA EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

          "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasını indirmek oldukça basit bir işlemdir:

          Uygulama Mağazasına Erişim:

          Cihazınızın App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) gibi uygulama mağazalarına gidin.

          Arama ve Bulma:

          Uygulama mağazasının arama çubuğuna "Hayat Eve Sığar" yazın ve arama yapın.

          Uygulamayı İndirme:

          Arama sonuçları arasında "Hayat Eve Sığar" uygulamasını bulun ve bu uygulamayı seçin.

          İndir ve Kur:

          Uygulamanın sayfasına geldiğinizde, "İndir" (iOS) veya "Yükle" (Android) gibi bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayarak uygulamayı indirmeye başlayın.

          İzinleri Onaylama:

          İndirme işlemi sırasında uygulamanın belirli izinlere ihtiyaç duyabileceğini görebilirsiniz. Bu izinleri onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.

          Uygulamayı Açın ve Kayıt Olun:

          Uygulamayı açın ve gerekli bilgileri girerek veya kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. HES Kodu almak ve diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

        • 3

          HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU NASIL ALINIR?

          HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

          1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

          2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

          Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazıp 2023'e gönderin.

        • 4

          HES KODU NEDİR?

          HES Kodu, kontrollü sosyal hayatın bir parçası olarak geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama, vatandaşların şehirlerarası seyahatler, kurumsal ziyaretler veya kişisel temas gerektiren kamusal alanlarda Covid-19 hastalığına dair risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli bir şekilde paylaşmalarına ve salgının izlenmesine yardımcı olan bir araçtır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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