Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.167,58 %0,98
        DOLAR 38,5527 %0,27
        EURO 43,6265 %0,20
        GRAM ALTIN 4.018,80 %0,37
        FAİZ 46,51 %-0,81
        GÜMÜŞ GRAM 39,74 %-0,88
        BITCOIN 96.214,00 %-0,88
        GBP/TRY 51,2300 %0,11
        EUR/USD 1,1297 %0,06
        BRENT 61,29 %-1,35
        ÇEYREK ALTIN 6.570,74 %0,37
        Haberler Ekonomi Otomobil 10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor - Otomobil Haberleri

        10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor

        Hasar, kaza, çalınma, doğal afet gibi konularda imdada yetişen kasko poliçeleri, sürücülerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yeni teminatlar da sunmaya başladı. Yapılan araştırmalar, kasko poliçesi yaptıran sürücülerin yüzde 65'inin teminatlar ve kapsamlar konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ortaya koyuyor. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, Tur Assist'in çektiği her 10 araçtan 6'sının arıza kaynaklı yolda kalmış olduğuna dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 araçtan 6'sı arıza kaynaklı yolda kalıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Araç sahiplerinin araçları ile yaşadıkları olumsuz durumlarda başvurduğu kasko poliçelerinde yeni teminatlar da sunulmaya başlandı.

        Sektörde yapılan araştırmalar, kasko poliçesi yaptıran sürücülerin yüzde 65’inin teminatlar ve kapsamlar konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ortaya koyuyor.

        Konuya ilişkin konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, Tur Assist’in çektiği her 10 araçtan 6’sının arıza kaynaklı yolda kalmış olduğuna dikkat çekti.

        Asker, "Artık günümüzde aracın işleyişini etkileyen mekanik arızaları da teminat altına alarak sürücüler kendilerini güvence altına alabiliyor. Üstelik bu teminatlar 50 bin TL gibi limitle ve geniş bir kapsamda sigortalılara ücretsiz onarım sağlıyor" açıklamasında bulundu.

        Araç sahiplerinin kasko poliçelerinde ne tür teminatları olduğunu genellikle sorgulamadıklarını da kaydeden Asker, "Özellikle ekonomik seçenekli poliçeler tercih edilir. Halbuki yeni nesil poliçeler artık arıza, bakım, yıkama gibi birçok teminatı da barındırabiliyor ve araç sahipleri tarafından tercih edilebiliyor. Arıza onarım teminatı, aracın işleyişine engel olan tüm sorunları kapsıyor. 30 bin/50 bin TL gibi belirli limitler dahilinde sigortalılara uygun maliyetli ve yenilikçi bir model sunulmuş oluyor. Bu sayede güvenilir, TSE belgeli servislerde bakım ve onarım endişeleri de ortadan kalkıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa