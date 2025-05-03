10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor

Araç sahiplerinin araçları ile yaşadıkları olumsuz durumlarda başvurduğu kasko poliçelerinde yeni teminatlar da sunulmaya başlandı.

Sektörde yapılan araştırmalar, kasko poliçesi yaptıran sürücülerin yüzde 65’inin teminatlar ve kapsamlar konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ortaya koyuyor.

REKLAM advertisement1

Konuya ilişkin konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, Tur Assist’in çektiği her 10 araçtan 6’sının arıza kaynaklı yolda kalmış olduğuna dikkat çekti.

Asker, "Artık günümüzde aracın işleyişini etkileyen mekanik arızaları da teminat altına alarak sürücüler kendilerini güvence altına alabiliyor. Üstelik bu teminatlar 50 bin TL gibi limitle ve geniş bir kapsamda sigortalılara ücretsiz onarım sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Araç sahiplerinin kasko poliçelerinde ne tür teminatları olduğunu genellikle sorgulamadıklarını da kaydeden Asker, "Özellikle ekonomik seçenekli poliçeler tercih edilir. Halbuki yeni nesil poliçeler artık arıza, bakım, yıkama gibi birçok teminatı da barındırabiliyor ve araç sahipleri tarafından tercih edilebiliyor. Arıza onarım teminatı, aracın işleyişine engel olan tüm sorunları kapsıyor. 30 bin/50 bin TL gibi belirli limitler dahilinde sigortalılara uygun maliyetli ve yenilikçi bir model sunulmuş oluyor. Bu sayede güvenilir, TSE belgeli servislerde bakım ve onarım endişeleri de ortadan kalkıyor" dedi.