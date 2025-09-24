10 aracı şirkete ruhsat iptali

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonu şöyle duyurdu: İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık. Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu. Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

GÖÇMEN POLİTİKALARINI SUİSTİMAL

Bakan Yerlikaya döneminde, bölgedeki krizi ve Türkiye’nin geçmişte uyguladığı göçmen politikalarını suiistimal eden ve buralardan büyük paralar kazanan çetelere ve organize suç örgütlerine ağır darbeler vuruldu. Kısa süre önce Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi, “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirildi. Bu düzenleme ile Türk vatandaşlığına yatırım yoluyla veya taşınmaz satın alarak geçilmesinde sahtecilik ve hilelerin önüne geçilmesi amaçlanıyordu. Süreç içinde şu kritik adımlar atıldı:

TUTUKLAMALAR ARTTI Göçmen kaçakçılığında kullanılan teknelere el koyma yoluna gidilmeye başlandı. Geçmişte göçmen kaçakçılığı yapan teknelere el konulmuyordu. Yakalamalarda göçmen kaçakçılarına Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiliyordu ve çoğu zaman tutuklama yapılmıyordu. Artık Kabahatler Kanunu dışında göçmen kaçakçılığına hapis cezaları uygulanıyor. YATIRIMLA VATANDAŞLIK MESELESİ Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişinde de büyük paralar ve hileler dönüyordu. Yabancı bir kişi, iki yolla Türk vatandaşlığına geçebiliyor: 1-Gayrimenkul satın alınması yoluyla vatandaşlık Yabancı uyruklu gerçek kişilere 400.000 ABD doları ve üzeri değerde gayrimenkul satın almaları halinde istisnai prosedürler yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma hakkı veriliyor. Bu amaçla yabancıların; "En az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın alması gerekiyor." Vatandaşlık kazanma başvurusunda, gayrimenkulü bu amaçla satın aldıklarını tapuda belirtmeleri ve yabancının, formda beyanların yapıldığı kısımda gayrimenkulü üç yıl boyunca satmayacağını beyan etmesi gerekiyor. Tapu prosedürleri tamamlandığında yabancı, ilgili idarelere başvurup gayrimenkul sahibi için düzenlenecek uygunluk belgesini göndererek ikamet hakkı veya vatandaşlık talep edebiliyor.

2-İstisnai Vatandaşlık Edinimi 28 Temmuz 2016 tarihinde 5901 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (b) bendi ile; Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oturma izni alanlar, Turkuaz Kart sahibi yabancılar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabiliyor. VATANDAŞLIK KOŞULLARI 18 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemelere göre belirlenen kapsam ve tutarlar ile aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, T.C. Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabiliyor: -En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmiş olmak. -En az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkulü tapu kayıtlarına en az üç yıl satılmaması şerhi düşülmek kaydıyla edinmiş olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilmiş olmak. -En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmiş olmak.

-En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı en az üç yıl tutmak şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmiş olmak. -En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında devlet tahvilini en az üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş olmak -En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu payı veya girişim sermayesi yatırım fonu payını en az üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş olmak. -En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutmak ve en az üç yıl sistemde kalmak şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmiş olmak. 600 BİN DOLARA ÇIKARILMASI GÜNDEMDE Önümüzdeki dönemde gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık için gereken asgari yatırım miktarının 600 bin dolara çıkarılması ve Türk vatandaşlığına geçiş şartlarının zorlaştırılmasına dönük bir çalışma bulunuyor.

10 ŞİRKET KAPATILDI Bakan Yerlikaya döneminde daha önce faaliyet gösteren, yabancıları Türk vatandaşlığına geçiren ve buradan büyük paralar kazanan 10 şirketin faaliyet ruhsatı iptal edildi. Bu şirketler çoğunlukla nüfus müdürlüklerinin yanında faaliyet gösteriyor; büyük paralar karşılığında vatandaşlık işlerini takip ediyordu. Siyasi nüfuzlarını ve ilişkilerini de kullanan bu firmalar, işlemleri vekâlet yoluyla yürütüyordu. Şimdi bu konuda çok sıkı denetimler yapılıyor. INTERPOL DAHİL EDİLDİ Daha önce vatandaşlık için bakan oluru ya da yatırım yoluyla vatandaşlığa geçmek isteyenlerle ilgili dosya, güvenlik soruşturması kapsamında; Emniyet, MİT ve Dışişleri’ne soruluyordu. Yeni dönemde artık Interpol ekranında da çifte sorgulama yapılıyor. Süreç içinde Interpol ekranına geç düşen “sakıncalı” kararları üzerine ilgili vatandaşlık işlemi iptal ediliyor. Hakkında arama kaydı, difüzyon ya da kırmızı bülten çıkarılmış bir kişi bu yolla tespit edilebiliyor. Bu durumdakilerin başvurusu kati şekilde reddediliyor. NÜFUSTA PARMAK İZİ ZORUNLULUĞU Genellikle aracı şirketler aracılığıyla vekâletle vatandaşlık işleri takip edilirken, bundan böyle nüfus müdürlüklerinde parmak izi verilmesi zorunlu hale getirildi. Daha önce vekaleten yürütülen işlemlerde parmak izi alınmıyordu. Parmak izinin yanı sıra, kimliklerde kullanılan biyometrik fotoğrafların da nüfus müdürlüğünün içinde çekilmesi zorunlu hale getirildi. Dışarıda çekilip getirilmiş fotoğraflar işleme alınmıyor.

AVUKATLARI TAKİP EDEBİLECEK Vatandaşlık işlemlerinde kişinin kendisi ve/veya avukatının işlemleri takip etmesi zorunluluğu getirildi. İşlemleri kişinin avukatı takip etse bile müracaat eden imza vermeye geldiğinde parmak izi alınmadan vatandaşlığa kabul edilmeyecek. 300 BİNE YAKIN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bugüne Türkiye’de kaçak şekilde bulunan ve oturma izin süreleri bitmiş olan 300 bine yakın kişi yakalanarak sınır dışı edildi.