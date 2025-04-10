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        Haberler Gündem 1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı - Güncel haberler

        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 1 yıl önce eşi vefat eden 39 yaşındaki Fatma P.'nin 2 çocuğuyla güçlükle geçinebildiğini söyleyen komşuları yetkililerden destek olunmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:50
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        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
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        Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi’nde Fatma P.’ye ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, evin bahçesinde yakılan eski eşyalardan sıçrayan kıvılcım, rüzgarın da etkisiyle evi sardı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev iş makineleriyle yıkılırken, 1 yıl önce kalp krizi nedeniyle eşi hayatını kaybeden Fatma P.’nin, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıfa giden 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

        'HALK SAYESİNDE AYAKTAYDI, ŞU AN PERİŞAN'

        Mahalle muhtarı Ramazan Tırak, 2 çocuk annesinin mahallelinin destekleriyle yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Köyümüzde bugün saat 4 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi, yangına müdahale edildi. Yangın söndü, ev harabe. Köydeki vatandaşlardan, gariban. Halk sayesinde ayaktaydı. Şu an perişan, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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