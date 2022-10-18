1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 balon çıkarıldı!

DHA'da yer alan habere göre özel hastaneye götürülen İ.C.K.'nın muayenesinde, midesinde 3 balon olduğu tespit edildi. Bebeğin midesindeki balonlar, operasyonla çıkarıldı.

"MAVİ, TURUNCU VE PEMBE OLMAK ÜZERE 3 BALON ÇIKARDIK"

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı doktor Meltem Gülşan, bebeğin yabancı cisim yutma tespitiyle getirildiğini belirterek, "1 yaşındaki bebek, annesi tarafından acil servisimize getirildi. Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde, endoskopla mideye girdik. Mideden mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon çıkarıldı.

"SOLUK BORUSUNA KAÇSAYDI TABLO VAHİM OLURDU"

Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidiyle hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsaydı daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirdik.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Neyse ki uygun zamanda müdahaleyle bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi" dedi. İ.C.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.